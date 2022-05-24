Шанси поширення мавпячої віспи на території України дуже малі. Про це головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив під час Об’єднаного ефіру українських телеканалів.

– Ми не є країною для транзиту в країни Африки. Тому потрапляння вірусу в Україну досить малоймовірно, враховуючи, що зараз туристичних маршрутів небагато і шлях передачі вірусу не такий простий, як при коронавірусі, – уточнив Ігор Кузін.

За його словами, у світі зареєстровано 258 випадків захворювання на мавпячу віспу, з них 187 підтверджених, а кожен підозрілий випадок розслідують фахівці на рівні ЄС.

– Ми налагодили обмін інформацією епідеміологів України з колегами з ЄС, всі підозрілі випадки будуть розслідувати, – підкреслив головний санітарний лікар.

Він зазначив, що у системи охорони здоров’я є відповідні вказівки про те, як це діагностувати. МОЗ перебуває на етапі готовності та моніторингу ситуації. Але, станом на сьогоднішній день, випадків захворювання віспою мавп в Україні немає.

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Фото: МОЗ