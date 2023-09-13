Від укусу шершня у Виноградівському районі Закарпаття помер 47-річний чоловік, який доти не мав жодних алергійних проявів на укуси комах.

Трагічний випадок трапився вночі в с. Сасове. Майже о 23:00і на лінію 103 надійшло повідомлення про важкий стан місцевого жителя після укусу шершня.

Вже за шість хвилин бригада була на місці. На жаль, медики змушені були констатувати смерть чоловіка.

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Як стало відомо, на той час сімейний лікар, що теж прибув за викликом родини, вже понад 10 хв проводив реанімаційні заходи і ввів постраждалому необхідний в таких випадках медпрепарат. Але все було марно.

Родичі запевняють, що чоловік ніколи не скаржився на здоров’я. Жодного разу у нього не було проявів алергійної реакції на укуси комах, зокрема й бджіл та ос.

Але на цей раз його ужалив шершень. Місце укусу – передпліччя. Це дуже чутлива ділянка.

Остаточно причину смерті чоловіка встановить судово-медична експертиза.

З початку літнього періоду медики закарпатської швидкої 82 рази виїжджали на виклики з приводу укусів комах. Жодного смертельного випадку від укусу шершня до цього часу не було. Це перший.

Медики нагадують, що загалом для здорової людини укус комахи безпечний, але в алергіків та астматиків отрута комах може викликати важкі наслідки.

Найбільш небезпечні укуси – у голову, шию, грудну клітку, живіт. Вони можуть призвести до набряку дихальних шляхів і смерті від задухи.

Перша домедична допомога при укусах комах:

видаліть жало, якщо воно залишилося в шкірі;

промийте місце укусу водою з милом;

покладіть холодний компрес на місце укусу;

прийміть антигістамінний препарат;

пийте багато води або солодкого чаю.

Якщо у вас хоча б раз була анафілаксія (сильна алергічна реакція) у відповідь на укуси, майте при собі готовий розчин адреналіну (епінефрину) дня ін’єкцій у шприц-ручці.

Препарат за рецептом лікаря продається вже готовим до застосування і залишається тільки вколоти у м’яз ноги.

Це розширить бронхи і звузить судини, тож відновить дихання і тиск.

На жаль, інших варіантів лікування анафілаксії в чутливих людей немає.

Джерело: 103 Закарпаття