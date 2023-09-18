У Черкаському клінічному онкологічному центрі провели дитячу алогенну трансплантацію кісткового мозку.

10-річна пацієнтка отримала можливість лікування, яке раніше було доступне лише в Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит.

Донором для дівчинки став її шестирічний братик.

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За словами Оксани Глухаревої, завідувачки Центру дитячої онкології та гематології, рідкісність полягає в тому, що саме родич став донором кісткового мозку, таких лише 30% випадків.

Лікарі говорять про обох дітей як про справжніх супергероїв. Пацієнтка Настя перенесла лікарняний етап боротьби, а її братик Артем дав їй другий шанс на життя.

Родина Насті дізналася про її хворобу у грудні 2021 року, після невдалих спроб обстежити дитину в Україні переїхала до Італії, де про неї дбали римські медики.

Для повного одужання дівчинці потрібно було провести трансплантацію кісткового мозку. Після майже року лікування за кордоном родина повернулася в Україну і вирішила продовжити лікування саме в Черкасах.

Завідувач блоку трансплантації кісткового мозку Черкаського онкологічного центру Богдан Скульський, пояснив, що ця хвороба є спадковою та потребує активного спостереження.

Після перших двох років після трансплантації ризики рецидиву стають мінімальними.

У суботу після успішної трансплантації обох дітей урочисто проводили із відділення.

Пацієнтів Артема та Настю вітали подарунками від благодійників. Представники благодійного фонду Подаруй дитині світ привезли солодощі та тортик для дітей.

Батько дітей, Максим, висловив щиру подяку колективу медичного закладу та окремо лікарям, які боролися за життя та здоров’я його доньки.

Бабусі Лідія та Ольга з сльозами радості на очах дякують медикам та бажають усім пацієнтам блоку дитячої онкології та гематології одужати й незабаром повернутися додому до нормального дитячого життя.

Джерело: Черкаський клінічний онкологічний центр

Фото: Черкаський клінічний онкологічний центр