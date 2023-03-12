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Ще 57 українців евакуювали з гарячих точок на лікування до країн Європи

12 Березня 2023, 17:43
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
медична евакуація

Ще 57 українців евакуювали з гарячих точок на лікування до країн Європи.

У складі групи – пацієнти з мінно-вибуховими пораненнями та онкопацієнти.

медевакуація

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Медична евакуація пацієнтів проходить через систему екстреного реагування Євросоюзу, коли в одній із країн ЄС для лікування і реабілітації українців оперативно шукають профільну спеціалізовану клініку.

Так звані медичні конвої — приклад одного з ефективних напрямів порятунку пацієнтів, коли Міністерство охорони здоров’я подає запит на евакуацію та отримує пропозиції від різних країн-членів Європейського Союзу та Європейської економічної зони.

медевакуація

Від початку війни Міністерство разом із міжнародними партнерами продовжують співпрацювати та робити усе можливе, аби врятувати людей та надати їм необхідну медичну допомогу.

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Уже 2 тис. українських пацієнтів евакуйовані для спеціалізованого лікування за кордон, повідомив голова Комітету ВР з питань здоров‘я нації Михайло Радуцький. Наші громадяни перебувають у Австрії, Данії, Німеччини, Швеції, Норвегії та Польщі.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
лікування
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