Учені попереджають, що незабаром світ охопить новий варіант коронавірусу, відомий, як Арктур або ХВВ.1.16.

Згідно з даними, станом на вчора, 12 квітня, кількість випадків Covid-19 в Індії зросла більш ніж на 3 000 лише за 24 години. Новий штам привів країну в режим підвищеної готовності через стрімке зростання захворюваності.

Деякі штати Індії повернули обов’язкові маски для обличчя у відповідь на останній спалах, коли рівень зараження за останній місяць зріс у 13 разів.

За даними Міністерства охорони здоров’я Індії, станом на 12 квітня було зареєстровано 40 215 активних випадків захворювання на Covid-19, що на 3 122 більше лише за один день.

На сьогодні Арктур, підваріант Омікрона, вважається найбільш заразним штамом. Наразі у Великій Британії зареєстровано 50 випадків зараження.

Уперше Арктур було виявлено наприкінці січня, а перші випадки захворювання у Великій Британії було виявлено в березні.

Дослідження вчених із Токійського університету дійшло висновку, що Арктур у 1,2 раза заразніший, ніж споріднений штам Kraken, також відомий як XBB.15.

Незважаючи на високий ступінь заразності нового штаму, вчені вважають, що він не буде особливо смертельним, а його симптоми нагадують симптоми грипу.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) наразі стежить за штамом.

За словами технічного керівника ВООЗ з Covid-19 Марії ван Керхове, в Арктура є одна додаткова мутація в шипоподібному білку, яка в лабораторних дослідженнях показує підвищену заразність, а також потенційну підвищену патогенність.

Вона також повідомила, що Арктур уже виявлено в інших країнах, але досі не було повідомлень про зміни тяжкості інфекції.

Джерело: Express