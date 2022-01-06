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Ще шість країн: де визнали українські Covid-сертифікати

6 Січня 2022, 12:35
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
турист
Джерело: Depositphotos

Українські свідоцтва міжнародного стандарту про повну вакцинацію від коронавірусної інфекції визнали ще шість країн світу. Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

Ці шість країн – Ліван, Чорногорія, Тайвань, Уругвай, Туніс і Таїланд – досить популярні серед українських туристів.

Відтепер при перетині кордону цих держав можна спокійно використовувати цифровий Covid-сертифікат в мобільному додатку Дія.

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Зрозуміло, що мова йде про повністю щеплених українцях.

На сьогодні до складу Довірчої мережі е-здоров’я ЄС входить 60 країн світу. У МОЗ зазначили, що повний перелік країн-учасниць мережі можна знайти на офіційному сайті ЄС.

Відзначається, що в 2022 році планується розширення складу цифрової мережі до 80 країн-учасниць.

Джерело
МОЗ
Теги
Covid-сертифікат , Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України , Туризм
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