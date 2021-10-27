В Україні розшириться червона зона епідемічної небезпеки. З 30 жовтня до неї увійдуть Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. Відповідне рішення ухвалили під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

– За результатами Державна комісія вирішила встановити з 00 год. 00 хв. 30 жовтня 2021 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської областей, – зазначив Немчінов.

У цих областях запровадять ряд обмежень, які передбачає червона зона карантину. Зокрема, забороняється робота закладів громадського харчування, ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів, проведення масових заходів тощо.

Обмеження не діятимуть, якщо 100 % працівників та відвідувачів закладів (заходів) вакциновані. Також для повністю вакцинованих громадян не діятимуть обмеження, встановлені для міжрегіонального транспортного сполучення.

Детальніше про правила та заборони червоної зони ви можете прочитати у нашому матеріалі.

Нині у червоній зоні вже перебувають вісім областей: Сумська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська, Рівненська та Миколаївська. З 18 жовтня карантин посилили у Львові, однак там поки що діє помаранчева зона.

З 21 жовтня в Україні діють нові правила міжобласних перевезень. На поїзд, літак або автобус можна сісти лише при наявності сертифіката вакцинації, негативного ПЛР-тесту або тесту на антиген.

Джерело: Олег Немчінов