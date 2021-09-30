Тричі вчора і один раз сьогодні вертоліт здіймався в небо, щоб доправити у лікарні столиці критичних пацієнтів з Київської області.

Напередодні це були:

чоловік із Броварського району з травмою голови внаслідок дорожньо-транспортної пригоди;

жінка з Білої Церкви, якій потрібна була невідкладна допомога в Інституті серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова;

чоловік з Баришівки, який теж постраждав в результаті ДТП.

Сьогодні зранку, 30 вересня, знову був повітряний маршрут на Білу Церкву. Цього разу мобільна бригада поспішала до 72-річного чоловіка з підозрою на гострий інфаркт. Пацієнт був доставлений вертольотом в Київську обласну лікарню.

Ці півтора дні очно демонструють: те, що ще вчора здавалося нереальним для України, сьогодні працює на повну.

Причому ті, по кого прилітає вертоліт – не багатії чи високопосадовці, а звичайні українці, яким просто потрібна невідкладна медична допомога.

І все завдяки експериментальному проекту з аеромедичної евакуації, який зараз спільно реалізують Міністерство охорони здоров’я України та МВС України.

Загалом по Київщині вже здійснено 12 аеромедичних вильотів.

Джерело: Ірина Заславець