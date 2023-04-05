В Ужгороді почастішали випадки захворювання на скарлатину. В школах і дитсадках медики щодня оглядатимуть дітей. Класи, у яких будуть виявлені випадки захворювання, відправлятимуть на дистанційне навчання. Щоб запобігти ускладненням, батьків закликають вчасно звертатися до лікарів.

За січень-березень захворіло понад 60 дітей, повідомляє прес-служба Ужгородської міської ради. З них 32 – школярі, 31 – дошкільнята. Під час засідання протиепідемічної комісії в Ужгороді медики зазначили, що перебування дітей в укриттях під час тривог сприяє неконтрольованому та стрімкому поширенню інфекції.

За рішенням комісії, директори шкіл і дитсадків в Ужгороді мають забезпечити щоденний огляд медичними працівниками дітей у класах з фіксацією даних у відповідних журналах, щоденний ранковий огляд дітей у садочках та належний дезінфекційний режим.

Освітянам також рекомендували відправляти на онлайн-навчання класи, у яких будуть зафіксовані нові випадки скарлатини. Дистанційна форма у таких класах буде тривати від тижня до 21 дня. Зараз дивляться

Нагадаємо, скарлатина – інфекційне захворювання, яке проявляється висипом та ангіною і може призвести до таких ускладнень, як запалення лімфатичних вузлів, отит, синусит, артрит, міокардит тощо. На скарлатину найчастіше хворіють діти віком від одного до дев’яти років. Після одужання в них формується пожиттєвий імунітет. Щеплення від скарлатини немає.