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Щепити поки що не можна. Як захистити дітей до 12 років від коронавірусу

6 Вересня, 17:06 Людмила Грубнік
Щепити поки що не можна. Як захистити дітей до 12 років від коронавірусу
Джерело: Depositphotos

Дітям до 12 років фахівці не рекомендують робити щеплення від коронавірусу. Через це вони поки що єдина категорія населення, яка залишається без захисту.

Американський інфекціоніст Ентоні Фаучі розповів, як можна захистити найменших мешканців планети.

– Щоб захистити дітей, які через їхній вік ще не можуть пройти вакцинацію, потрібно оточити – будь то друзі, родина, шкільні вчителі, персонал школи – вакцинованими людьми, – зазначив Ентоні Фаучі.

Водночас необхідність вакцинації підтверджують і цифри.

У США у штатах з більш низьким рівнем імунізації серед населення діти частіше потребували відвідування відділень невідкладної допомоги та госпіталізації.

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Крім того, важливим залишається дотримання карантинних заходів. За словами фахівця, якщо дорослі хочуть, щоб діти продовжували ходити у новому навчальному році до школи, потрібно продовжувати носити маски.

Вакцинація від коронавірусу триває у США з грудня 2021 року. Щеплення можуть робити всі, крім дітей до 12 років.

Джерело
CNN
Теги
Вакцинація , Коронавірус Covid-19 , США
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