Вчені з різних країн провели низку досліджень з метою зрозуміти, чи може певна їжа надовго вгамувати апетит. Відзначається, що наукові дослідження з цього питання вельми суперечливі.

Так, наприклад, американська дослідниця Мері-Джон Луді спочатку експериментувала вдома, додаючи перець чилі в свої страви. Так вона визначила, яка кількість приправи приємна і реальна для людини.

Потім вона шість разів запрошувала групу з 25 осіб до своєї лабораторії і годувала їх томатним супом чилі. Після цього добровольці залишалися в лабораторії ще чотири з половиною години. Дослідники вимірювали їхній апетит і витрати енергії.

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Після цього учасникам експерименту подавали другу страву і говорили, що вони можуть з’їсти скільки хочуть.

Коли учасники споживали суп, що містить 1 г чилі, вони спалювали додаткові 10 калорій за чотири з половиною години після їжі. Учасники експерименту також менше думали про їжу і споживали на 70 калорій менше, коли їли другу страву.

Втім, цей ефект був помітний тільки при споживанні томатного супу з чилі, а також в учасників експерименту, які в звичайному житті їли чилі не частіше одного разу на місяць.

Ще одним базовим продуктом в нашому раціоні, який, за чутками, зменшує відчуття голоду, є кава. Доцент кафедри кінезіології Каліфорнійського університету Метью Шуберт проаналізував всі відомі дослідження, щоб з’ясувати, чи дійсно кава пригнічує наш апетит.

З’ясувалося, що жодне дослідження не показало будь-якого істотного фізіологічного впливу кави на процес перетравлення їжі.

Крім деяких видів їжі, вчені також вивчали макроелементи і те, як вони можуть впливати на наш апетит. Деякі дослідження дійсно свідчать, що більше споживання клітковини уповільнює набір ваги. Правда за умови, що клітковини споживається багато.

– Якщо збільшити споживання клітковини до 30 г на день, ви отримаєте вплив на апетит, але через деякий час цей ефект зникає, – кажуть вчені.

Ще одне невелике дослідження показало, що споживання більшої кількості білків може знизити апетит, але цей ефект також був незначним.

– Замість конкретних продуктів зменшити апетит на час здатна вода, – вважає професор дієтології з США Мартін Кольмайер.

Дослідження показали, що люди, які випивають дві склянки води перед їжею, зрештою їдять менше.

Втім, будь-які зміни в нашому апетиті на фізіологічному рівні будуть незначними і короткочасними, каже вчений.

– Ще одна причина того, що жодна їжа або напій не можуть істотно знизити апетит в довгостроковій перспективі, полягає в тому, що наш організм створений підтримувати постійну вагу, – відзначає Кольмайер.

За його словами, найкращий спосіб контролювати апетит – це збалансоване харчування, щоб організм не був змушений їсти більше, щоб компенсувати будь-які дефіцити.