Новий штам коронавірусу Омікрон поширюється швидкими темпами. Він у два-три рази швидше заражає людей, аніж варіант Дельта.

Та чи варто його боятися, і що ж робити зі щепленням розказав на одному з телеканалів академік Сергій Комісаренко.

– Омікрон ще недостатньо вивчений , – констатував Сергій Комісаренко. – Та вчені у Південній Африці, де він вперше був зафіксований, сказали, що варіант досить дивний.

Ті ж таки вчені з ПАР говорять, що Омікрон має позитивну сторону – він досить лояльний до людей і викликає менш важкі форми хвороби та невисоку смертність, і це добре.

– Погане те, що він має понад 50 мутацій. 33 з них стосуються S-протеїну, завдяки якому він проникає у клітини людського організму. – говорить Академік Комісаренко. – Цей шипоподібний протеїн є також мішенню вакцин проти коронавірусу, а значить, вони мають менший вплив на нього.

Хороша новина, за словами Сергія Комісаренка в тому, що проти нього ефективна бустерна доза вакцин.

– Отже, якщо він пережене Дельту, заражаючи багато людей, викликаючи легший перебіг захворювання та сильну імунну відповідь, то це добре, – сказав Сергій Комісаренко. – Тоді він витіснить небезпечну Дельту, як вона витіснила всі попередні штами коронавірусу і стала домінуючою у світі.

Вакцинуватися все одно потрібно. Якщо буде створена специфічна вакцина проти Омікрону, то ми будемо щепитися від коронавірусу, як від грипу. Потрібно тільки витримати п’ять-шість місяців після хвороби на коронавірус або останньої вакцинації.