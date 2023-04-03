Лазерна епіляція – популярна апаратна процедура, яка проводиться для видалення небажаного волосся на обличчі й тілі. Лазерна епіляція є швидкою та комфортною і дозволяє видалити волосся на практично будь-якій ділянці, навіть важкодоступній.

Однак після епіляції потрібно дотримуватися порад спеціалістів. Що не можна робити після лазерної епіляції – читайте в матеріалі.

Що не можна робити після лазерної епіляції

Косметологиня, спеціалістка лазерної епіляції Наталія Ватулик зазначає, що після процедури не можна не тільки приймати гарячу ванну та відвідувати солярій, а й займатися сексом.

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Ліпше утримайтеся від інтиму після депіляції глибокого бікіні протягом 24 годин. А власницям чутливої шкіри щонайменше – 48 годин. Це потрібно для того, щоб запобігти подразненням.

Адже під час процедури видалення волосся розкриваються пори, які поступово закриваються. Поки вони до кінця не закрилися, в них може потрапити інфекція з бруду, поту.

Пам’ятайте, що бруд – це несвіжа білизна і постіль. Крім того, тертя під час інтиму також подразнює ніжну шкіру в цій делікатній зоні. А це теж провокує висипання.

Тому рекомендую тим, хто хоче уникнути будь-яких висипань в зоні глибокого бікіні, утримуватися від інтиму протягом доби після видалення волосся.

А ще пам‘ятайте про інші протипоказання упродовж 24-48 годин: