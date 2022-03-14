Тироксин, еутирокс: якщо у вас немає таблеток потрібного дозування, не переймайтеся, цьому можна тимчасово зарадити.

Лікар-ендокринолог Марія Черенько радить на своїй сторінці у Facebook, що робити, якщо немає таблеток потрібного дозування.

У тироксину довгий період напіввиведення (10 днів!!!):