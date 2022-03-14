Тироксин, еутирокс: якщо у вас немає таблеток потрібного дозування, не переймайтеся, цьому можна тимчасово зарадити.
Лікар-ендокринолог Марія Черенько радить на своїй сторінці у Facebook, що робити, якщо немає таблеток потрібного дозування.
У тироксину довгий період напіввиведення (10 днів!!!):
1) враховуйте дозування яке мали приймати, множте на 7 днів тижня, діліть на дозу таблеток, які знайшли.
Важливо: доза щодня не обов’язково має бути однаковою! Можна приймати різні дозування у різні дні тижня. Можна робити пропуски 1-2 дні (це навіть краще ніж ламати пігулки).
Наприклад: ваша звична доза 100 мкг. У вас є таблетки по 125 мкг. Як варіант – приймати 6 днів на тиждень 125, один день пропускати. Сумарна доза 107. На ці часи такий варіант допустимий.
2) навіть якщо у вас немає ніяких таблеток тироксину – з вами нічого не станеться декілька тижнів без таблеток, але активно займіться пошуком!
Як буде можливість – повторити ТТГ (тиреотропний гормон).
Якщо ви приймали якійсь конкретний препарат левотироксину, то його можна у даній ситуації замінити на інший. Діюча речовина та сама! Може трохи мінятися всмоктування, але це некритично.
Тримаймося!
Джерело: Мария Черенько