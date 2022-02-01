Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Cпецтеми Відео
Новини

Що робити, коли отримали позитивний результат тесту на Covid-19 – МОЗ

1 Лютого 2022, 15:13
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
коронавирус
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я інструктує, як поводитися, коли ви отримали позитивний результат  тесту на Covid-19.

Повідомте цю новину людям, з якими ви мали контакт. У час пандемії — це прояв елементарної відповідальності.

Йдеться про людей, з якими ви контактували принаймні кілька хвилин за два дні до та як мінімум 10 днів після появи симптомів.

Це можуть бути:

  • люди, з якими ви живете;
  • друзі та інші члени родини;
  • колеги;
  • колектив вашої дитини — у школі чи дитячому садку;
  • будь-хто інший, з ким ви контактували.
Читайте також:
Що робити, коли отримали позитивний результат тесту на Covid-19 – МОЗЯк можна відрізнити Covid-19 від ГРВІ – МОЗ

Щоб захиститися від штаму Омікрон, необхідно дотримуватись протиепідемічних заходів:

  • уникати контакту з особами, що мають прояви інфекції;
  • носити маску;
  • дотримуватися соціальної дистанції;
  • провітрювати приміщення;
  • часто мити руки з милом;
  • не торкатися очей, носа, рота немитими руками;
  • уникати обіймів, поцілунків і рукостискань;
  • не контактувати з людьми, якщо маєте симптоми хвороби;
  • вживати заходів, щоб запобігати зараженню дітей коронавірусом.

Джерело
МОЗ
Теги
Коронавирус Covid-19
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь