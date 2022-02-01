Міністерство охорони здоров’я інструктує, як поводитися, коли ви отримали позитивний результат тесту на Covid-19.

Повідомте цю новину людям, з якими ви мали контакт. У час пандемії — це прояв елементарної відповідальності.

Йдеться про людей, з якими ви контактували принаймні кілька хвилин за два дні до та як мінімум 10 днів після появи симптомів.

Це можуть бути:

люди, з якими ви живете;

друзі та інші члени родини;

колеги;

колектив вашої дитини — у школі чи дитячому садку;

будь-хто інший, з ким ви контактували.

Щоб захиститися від штаму Омікрон, необхідно дотримуватись протиепідемічних заходів: