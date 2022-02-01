Міністерство охорони здоров’я інструктує, як поводитися, коли ви отримали позитивний результат тесту на Covid-19.
Повідомте цю новину людям, з якими ви мали контакт. У час пандемії — це прояв елементарної відповідальності.
Йдеться про людей, з якими ви контактували принаймні кілька хвилин за два дні до та як мінімум 10 днів після появи симптомів.
Це можуть бути:
- люди, з якими ви живете;
- друзі та інші члени родини;
- колеги;
- колектив вашої дитини — у школі чи дитячому садку;
- будь-хто інший, з ким ви контактували.
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Щоб захиститися від штаму Омікрон, необхідно дотримуватись протиепідемічних заходів:
- уникати контакту з особами, що мають прояви інфекції;
- носити маску;
- дотримуватися соціальної дистанції;
- провітрювати приміщення;
- часто мити руки з милом;
- не торкатися очей, носа, рота немитими руками;
- уникати обіймів, поцілунків і рукостискань;
- не контактувати з людьми, якщо маєте симптоми хвороби;
- вживати заходів, щоб запобігати зараженню дітей коронавірусом.