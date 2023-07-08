МОЗ спільно з ВООЗ працюють над удосконаленням онкологічної допомоги в Україні, насамперед над забезпеченням онкохворих безоплатними ліками.

Але бувають і непередбачувані випадки. Тож як діяти, якщо необхідні ліки, які пацієнти отримують безоплатно, закінчилися в лікарні, де проходить лікування? І чому така ситуація взагалі може статися?

Кількість препаратів, які має закупити держава, формується на основі замовлення від лікарень. Лікувальні заклади подають замовлення раз на рік на початку закупівельного циклу, спираючись на кількість своїх пацієнтів.

Медзакупівлі України, закупивши ліки згідно із замовленнями, доправляють їх безпосередньо до медзакладів, де пацієнти отримують препарати безоплатно. Зважають і на те, що для онкохворих важлива безперервність лікування.

Через початок повномасштабної війни багато українців переїхали до інших куточків країни, змінили місце, де отримують лікування від онкологічних захворювань.

Та кожен з них має право отримати централізовано закуплені ліки в будь-якій лікарні України.

Тож якщо виявилося, що такі ліки закінчилися в лікарні, де ви нині проходите лікування, зробіть таке.

Перше . Зберіть усі документи, які підтверджують захворювання та потребу в конкретному препараті.

. Зберіть усі документи, які підтверджують захворювання та потребу в конкретному препараті. Друге. Перевірте, в яких лікарнях є залишки препарату, закупленого централізовано (інформація доступна за посиланням

Перевірте, в яких лікарнях є залишки препарату, закупленого централізовано (інформація доступна за Третє. Зверніться до лікарні, де є препарат, і отримайте його там. Важливо попередньо зв’язатися з закладом та уточнити, чи зможе він вас прийняти.

Якщо можливості поїхати до іншої лікарні, де наявні потрібні вам ліки, немає, зверніться до головного лікаря закладу, в якому ви лікуєтесь, із заявою про забезпечення вас необхідним лікуванням, що входить до гарантованого пакету послуг.

Копію заяви потрібно також надіслати до Національної служби здоров’я України (НСЗУ).

Щодо можливості перерозподілу препарату з тих лікарень, де він є в наявності. До цього процесу залучається обласний департамент охорони здоров’я (ДОЗ).

Необхідно написати заяву на ім’я керівника ДОЗ з копією на головного лікаря лікарні, де ви проходите лікування.

Перерозподіл лікарських засобів вирішується між ДОЗ/керівниками закладів – такий порядок передбачає постанова КМУ № 298.