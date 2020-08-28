Міністерство охорони здоров’я України оприлюднило алгоритм дій для батьків та вчителів у разі виявлення у дитини під час навчання симптомів коронавірусу.

Про це повідомив очільник відомства Максим Степанов.

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За словами міністра, за появи перший симптомів на дитину повинні одягнути маску та одразу відвести її в окреме приміщення.

– Якщо під час занять у дитини виявлені симптоми коронавірусу, для цього є чіткий алгоритм дій. На цю дитину треба надягти маску, відвести її в окреме приміщення, повідомити батьків та за потреби викликати швидку допомогу чи мобільну бригаду, щоб провести ПЛР-тест, – сказав Степанов.

Окрім цього, батьки повинні повідомити про наявність симптомів у дитини свого сімейного лікаря, який має викликати бригаду медиків, які у свою чергу визначать чи потрібна дитині госпіталізація.

Рішення про самоізоляцію осіб, які контактували з дитиною ухвалює лікар-епідеміолог після отримання позитивного результату тестування.

За словами Максима Степанова, у разі підтвердження хвороби на самоізоляцію та проведення тесту на наявність Covid-19 йдуть усі контактні особи, які не використовували засобів індивідуального захисту. Це визначає лікар-епідеміолог під час епідеміологічного розслідування.

Коронавірус в Україні

Станом на 28 серпня в Україні зафіксований новий рекорд нових випадків коронавірусу – 2 438 інфікованих.

За минулу добу 48 осіб померли від ускладнень Covid-19, одужали 866 людей. Наразі в Україні 114 497 пацієнтів з коронавірусом, 2 451 українець помер, а 56 963 вилікувались за весь час пандемії.