Міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров’я України планують відновити і перезапустити моніторинг медзакладів щодо виконання договорів із НСЗУ.

Зараз проєкт відповідної постанови проходить узгодження з центральними органами влади.

– Після його ухвалення урядом почнеться фізичний моніторинг, коли працівники НСЗУ приїжджатимуть до конкретного закладу і перевірятимуть, – сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Ляшко нагадав, що МОЗ розробляє стратегію боротьби з неформальними платежами. Коли складають цілий список ліків тим пацієнтам, які лікуються в медустановах. Оскільки медпрепарати там фінансуються за Програмою медичних гарантій.