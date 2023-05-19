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Щоб не було подвійного фінансування: відновлять перевірку медзакладів з контрактами НСЗУ

19 Травня 2023, 16:47
Валентина Андрейко журналістка
лікар, лікарня, пацієнт, прийом у лікаря
Джерело: Depositphotos

Міністерство охорони здоров’я та Національна служба здоров’я України планують відновити і перезапустити моніторинг медзакладів щодо виконання договорів із НСЗУ.

Зараз проєкт відповідної постанови проходить узгодження з центральними органами влади.

– Після його ухвалення урядом почнеться фізичний моніторинг, коли працівники НСЗУ приїжджатимуть до конкретного закладу і перевірятимуть, – сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Ляшко нагадав, що МОЗ розробляє стратегію боротьби з неформальними платежами. Коли складають цілий список ліків тим пацієнтам, які лікуються в медустановах. Оскільки медпрепарати там фінансуються за Програмою медичних гарантій.

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Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
Лікарні МОЗ НСЗУ
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