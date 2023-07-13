Кабінет міністрів України ухвалив постанову, згідно з якою аптечним установам забороняється вказувати ціни на вивісках, тим самим порівнюючи себе з конкурентами і вводячи покупців в оману. Про це повідомила пресслужба МОЗ.

– Неодноразово споживачі в Україні стикалися з вивісками аптек, що містили у своїй назві слова низькі, оптові, соціальні, доступні ціни, – йдеться в повідомленні.

На думку експертів уряду, такого роду інформація може вводити людей в оману та впливати на вибір конкретного аптечного закладу.

Для забезпечення справедливих ринкових умов було ухвалено постанову Кабміну, згідно з якою відтепер на вивісках і зовнішніх рекламних конструкціях аптек не дозволяється зазначати рівень цін, що може вплинути на наміри споживача щодо придбання товарів у такому закладі.

Також не можна зазначати інформацію, яка може вводити споживача в оману щодо орієнтованості аптечного закладу на обслуговування певних соціальних груп населення. Крім того, не допускається порівняння з іншими аптечними закладами.

У повідомленні зазначається, що постанову ухвалено на виконання рішення Верховного Суду України.