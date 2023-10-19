У Дніпрі працює унікальний реабілітаційний міський центр, у якому наших захисників з ампутаціями заново вчать ходити, користуватися предметами побуту.

Про це на своєму сайті повідомили співробітники Дніпровської міської ради.

Денис отримав важке поранення у вересні на Запорізькому напрямку. У лікарні Запоріжжя медикам довелося ампутувати ногу. У Дніпрі захисник уже три тижні проходить курс реабілітації.

Зараз дивляться

– Заняття щодня. Виконую вправи на розробку м’язів ніг, руки, бо вона теж постраждала. Іноді навіть є імпровізовані заняття боксом, відпрацьовую удари, – розповідає Денис.

За словами медиків, головна мета реабілітації – повернення пацієнта до нормального життя. Програма відновлення для кожного розробляється індивідуально, залежно від отриманих поранень.

Як розповіла лікарка-фізіотерапевтка Дениса Дар’я, заняття з її підопічним розбиті на дві частини. Перша – тренування ходи й утримання рівноваги, розробка амплітуди рухів. Друга розрахована на розробку сили м’язів верхньої частини тіла.

– Адже коли людина втрачає нижню кінцівку, на руки лягає велике навантаження. Наприклад, коли пацієнту потрібно піднятися, якщо він упав, – пояснює медик.

За її словами, для Дениса скоро буде зроблено навчальний протез, щоб відпрацювати на ньому вміння користуватися постійним.

Зазначається, що з кожним пацієнтом працює ціла команда кваліфікованих фахівців: ерготерапевт, фізіотерапевт, психолог. Курс реабілітації триває від 14 до 21 дня.

Джерело: Дніпровська міськрада

Фото: Дніпровська міськрада