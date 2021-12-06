В Україні за час пандемії коронавірусу в рази зросло навантаження на екстрену медицину.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький ц соціальних мереж.

За його словами, у середньому на номер 103 щодня у всій країні зверталося близько 25 тис. осіб. Під час весняної хвилі Сovid-19 кількість дзвінків зросла до 37 тис., у жовтні центри екстреної допомоги зафіксували 56 тис. звернень. Відповідно збільшилась кількість виїздів бригад швидкої та госпіталізацій.

– Працювати з таким навантаженням вдається завдяки самовідданій роботі працівників ЕМД. А також тому, що ми спрямували значні ресурси на збільшення фінансування та оновлення матеріально-технічної бази екстренки, – додав він.

Так, у 2019 році на екстрену медичну допомогу було виділено близько 6 млрд грн. На наступний рік у держбюджеті заплановано 13 млрд грн. Тобто, фінансування галузі зросло більше ніж удвічі.

Також навесні цього року в Україні стартував пілотний проєкт з аеромедичної евакуації. Авіаперевезення пацієнтів в екстрених випадках доступно вже у 16 регіонах країни.

Джерело: Михайло Радуцький