Новий штам коронавірусу Омікрон швидко поширюється у Черкаській області. За останній тиждень щодня подвоюється кількість викликів швидкої через Covid-19 та підозри на нього.

Про це повідомив директор Черкаського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ігор Фесун під час брифінгу у Черкаській ОДА.

З 1 лютого в області працює 30 бригад швидкої медичної допомоги, які виїжджають на виклики через коронавірус. За словами Фесуна, у них також почастішали виклики до дітей, які інфікувалися Covid-19.

– Раніше не було такої кількості інфікувань дітей. Збільшилася кількість хворих немовлят, зокрема до року. Госпіталізують навіть місячних дітей, – зазначив він.

Директор обласного центру екстреної медичної допомоги наголосив, що через масову паніку у зв’язку з поширенням коронавірусу збільшилася кількість неекстрених викликів.

– Люди панікують, звертаються не до сімейної медицини, а одразу у швидку. Сьогодні о 9 годині ранку по всій області зі 102 бригад вільні були лише дві. Основна причина викликів – не екстрені, – каже Фесун.

Він закликав не панікувати, а контактувати у разі хвороби зі своїми сімейними лікарями та лікуватися за їхніми рекомендаціями.

У МОЗ також зазначили, що протягом доби 1 лютого українці звертались за номером 103 45 тис. разів. Кількість виїздів бригад сягнула майже 20 тис., до лікарень госпіталізували 5,3 тис. пацієнтів.

До початку пандемії, у середньому, нараховувалось близько 24-25 тис. звернень за добу. Зростання кількості викликів пов’язане із початком нової хвилі коронавірусу.

Однак це ще не історичний максимум. Найбільше звернень на 103 зафіксували у жовтні, коли було значне зростання захворюваності. Тоді за добу у швидку телефонували 55 тис. разів – це значне навантаження як на медиків бригад екстреної медичної допомоги, так і на диспетчерів.

Джерело: Черкаська ОДА, МОЗ