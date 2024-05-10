Як повідомили в компанії Neuralink, що належить Ілону Маску, перша спроба імплантувати чип у череп людини несподівано зазнала невдачі після того, як пристрій почав від’єднуватися від мозку пацієнта.

Через місяць після імплантації

– Пацієнт на ім’я Ноланд Арбо в лютому переніс операцію з прикріплення чипа Neuralink до свого мозку, але функціональність пристрою почала знижуватися протягом місяця після його імплантації, – йдеться в заяві.

Зазначається, що деякі нитки пристрою, що з’єднують мініатюрний комп’ютер із мозком, почали втягуватися. Neuralink не розкрила, чому пристрій частково вийшов із мозку Арбо, але заявила, що її інженери вдосконалили імплантат і відновили функціональність.

За даними Wall Street Journal, зниження здібностей, схоже, не загрожувало Арбо, і він все ще міг застосовувати імплант, щоб грати в шахи на комп’ютері, використовуючи свої думки. Можливість видалення імплантату розглядали після того, як виявили відшарування, повідомляє журнал.

Позиція світового лідера

Компанія Neuralink, яку торік оцінили приблизно в $5 млрд, широко рекламувала успіх свого першого імплантату, позиціонуючи себе як світового лідера у сфері технологій мозкових чипів.

Хоча пристрій все ще перебуває на ранній стадії розробки, розкриття інформації компанії привертає більше уваги до неперевіреного і складного характеру експериментальної процедури.

Імплантати Neuralink функціонують шляхом вбудовування в череп невеликого контейнера, в якому міститься процесор обробки даних і батарея, а також 64 тонких нитки, що з’єднуються з тканинами мозку та взаємодіють із надісланими їм нейронними сигналами.

Арбо, який страждає на параліч нижніх кінцівок, може керувати комп’ютерними пристроями, такими як клавіатура або курсор миші, за допомогою свого імплантату.

Арбо похвалив імплантат під час демонстрації в березні і сказав, що він уже змінив його життя, а також заявив, що він не був ідеальним і вони зіткнулися з деякими проблемами.

Експерименти на тваринах

Перш ніж Neuralink впровадила свій перший імплантат людині, вона протягом багатьох років проводила великі експерименти на тваринах, включно з вівцями, свинями і мавпами.

Регулюючі органи почали кілька розслідувань щодо практики компанії в цих лабораторіях з тестування на тваринах і виявили проблеми з контролем якості та веденням обліку в каліфорнійському дослідницькому центрі.