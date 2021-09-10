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Шкіл з 80% вакцинованих – одиниці: МОН про імунізацію вчителів

10 Вересня, 12:22 Людмила Грубнік
вчитель, чоловік
Джерело: Pixabay

В українських школах уже других тиждень поспіль відбувається навчання. Проте лише 35% співробітників цих закладів отримали два щеплення від коронавірусу.

Про це повідомив начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти і науки Юрій Кононенко.

– Повністю двома дозами або однією дозою, якщо ця вакцина передбачає щеплення лише однією дозою, імунізовано 35% працівників закладів загальної і середньої освіти, – зазначив Юрій Кононенко.

Водночас один укол зробили та потребують другого щеплення 62% учителів та інших працівників шкіл.

Закладів, де вакциновано 80% персоналу, як того вимагає МОЗ, поки що одиниці.

– Якщо і є школи, де 80% вакциновано, то їх буквально одиниці. Поки що ми намагаємось пропагувати активно, пояснювати, що це надзвичайно важливо, – додав він.

За словами спікера, найліпша ситуація зі щепленням вчителів у Київській області. У регіоні два уколи зробили 56% освітян.

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А от найгірші показники вакцинації у Волинській та Запорізькій областях – щеплення отримали близько 20% вчителів.

Вакцинація від коронавірусу триває в Україні з кінця лютого 2021 року. Вчителі були одними з перших, кому запропонували зробити щеплення.

Джерело: Суспільне

Теги
Вакцинація , Коронавірус у Києві , МОН , Школи
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