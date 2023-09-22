Фахівці відділення політравми Дніпровської міської лікарні зробили операцію військовослужбовцю, у якого внаслідок закритої травми живота шлунок практично повністю змістився в ліву легеню.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомили співробітники Департаменту охорони здоров’я Дніпровської міськради.

– Ярослав працює хірургом 17 років. Протягом півтора року пролікував близько 6 200 військових. Кожен із них – це окрема історія, гідна окремої розповіді, – йдеться у повідомленні.

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Особливо медику запам’ятався випадок, коли бригадою швидкої допомоги до відділення доставили військовослужбовця зі скаргами на болі в животі після тупої травми та підозрою на гострий панкреатит.

Під час огляду хворого зовнішні ознаки травми були відсутні – ні подряпин, ні гематом. Однак під час обстеження на КТ було виявлено, що майже весь шлунок перебуває в лівій плевральній порожнині та стискає наполовину легеню.

Як з’ясувалося пізніше, напередодні військовий отримав закриту травму передньої черевної стінки. Лікарі запідозрили травматичний розрив діафрагми.

Медики терміново розпочали оперативне втручання з повернення шлунка в черевну порожнину з усіма супутніми маніпуляціями з ушивання дефекту діафрагми та дренування черевної порожнини.

– Уже на ранок легеня розправилася, і хлопець міг вільно дихати на повні груди. Ще за добу після контрольного УЗД черевної порожнини та грудної клітки видалено всі дренажі, пацієнт почав самостійно ходити та їсти, – пишуть співробітники Департаменту.

За два тижні після операції воїн був виписаний додому, щоб провести свою відпустку разом із сім’єю.

Джерело: Департамент охорони здоров’я Дніпровської міськради