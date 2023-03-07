45-річна Пінкі Джоллі з Великої Британії після вкрай невдалої операції по зниженню ваги отримала інвалідність. Вона зізнається, що дуже хотіла схуднути, але не таким жахливим чином.

Жінка зібрала понад 2 тис. фунтів стерлінгів і вирушила до Стамбула для того, щоб зробити операцію з рукавної резекції шлунка. Це було в листопаді 2022 року, коли Пінкі важила понад 150 кг і носила 24 розмір одягу.

Пінкі стверджує, що після двогодинної операції з видалення 85% шлунка зазнала безліч ускладнень, зокрема сильний біль в животі, блювання і зневоднення.

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Лише через чотири дні після цього вона повернулася додому і в грудні 2022 року лікар рекомендував їй негайно відвідати лікарню. Там медики зробили екстрену комп’ютерну томографію і виявили, що операція призвела до інфекції, яка перетворила її внутрішні органи на бетон.

Хірурги промили внутрішню частину шлунка, щоб врятувати життя пацієнтці.

Потім Пінкі боролася з сепсисом у лікарні Королівського Ліверпульського університету. Вона досі не може їсти тверду їжу через побоювання подальшого зараження в шлунку.

– Я відчуваю себе обдуреною. Мені довелося використовувати зонд для їжі, але все так болісно. Після операції мої нутрощі стали настільки зараженими, що стали твердими як бетон, – розповідає Пінкі.

У Пінкі, яка зараз носить одяг 18 розміру, залишилася зяюча діра в животі. Вона зізнається, що сильно схудла, але ціна виявилася занадто високою.

Джерело: Express