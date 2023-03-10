64-річна жінка з румунського міста Ясси принесла додому разом бананами, купленими в місцевому супермаркеті, скорпіона, який, як з’ясувалося пізніше, виявився еквадорським.

За словами постраждалої, фрукти вона придбала ще 1 березня. Тобто скорпіон з отруйними залозами жив в її квартирі більше тижня, доки не вжалив господиню, коли та була в ліжку.

Перелякана жінка відразу ж звернулася по медичну допомогу. Як повідомив завідувач інфекційної лікарні в Яссах, симптомів серйозного укусу у пацієнтки не було. Вона отримала консультацію спеціаліста та відповідне профілактичне лікування.

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Медики повідомили про надзвичайну подію ветеринарно-санітарне управління та управління охорони здоров’я. У магазині, де були куплені банани, проведуть перевірки.

Цей випадок в Яссах не єдиний у своєму роді. У листопаді 2021 року працівника магазину на півночі Бухареста вжалив у палець скорпіон, який виліз з коробки з бананами. А в травні того ж року те ж саме сталося з працівником супермаркету в Констанці. В обох випадках постраждалі опинилися в лікарні.

Більшість укусів скорпіонів потребують лікування до 48 годин, щоб зменшити запалення. Протиотруту призначають тільки у важких випадках.

Скорпіони – павукоподібні, які витримують низькі температури і здатні обходитися без їжі кілька днів. Це пояснює, чому вони прибувають до Румунії серед фруктів, навіть якщо ті транспортуються в особливих умовах.

Джерело: stirileprotv