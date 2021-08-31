На порозі – осінь, і епідситуація у світі загострилася, у країнах почали фіксувати більше нових випадків коронавірусу, через це вони переглядають карантинні заходи і дедалі активніше закликають людей вакцинуватися. Станом на 31 серпня 2021 року у світі підтвердили понад 218,1 млн випадків коронавірусу, в Україні – 2 286 296. Водночас на планеті понад 4,5 млн людей померли від вірусу, в Україні – 53 789.

Коронавірус в Україні

У країні погіршується ситуація з коронавірусом, за добу – 1 356 нових хворих, що майже удвічі більше, ніж днем ​​раніше. Локальні загострення фіксують у окремих регіонах.

Так, у Чернівецькій області в одному з дитячих садків стався спалах коронавірусу. Нині фахівці вживають всіх необхідних заходів для зменшення поширення цієї хвороби.

А у Києві готуються до відкриття шкіл з 1 вересня. У столиці вже встановили низку карантинних обмежень. Так, від батьків учнів вимагатимуть Covid-сертифікат або ПЛР-тест на вході у школу. Без цих документів вони не зможуть відвідувати освітні установи.

Триває і вакцинація від коронавірусу. У Львові, наприклад, громадян будуть імунізувати в університеті та гуртожитках. Мобільні пункти вакцинації з’являться у головному корпусі та гуртожитках Львівського національного університету імені Івана Франка з 3 вересня.

Водночас в Україні поки що не розглядали можливість вакцинації третьої дозою, розповіли Фактам ICTV у прес-службі МОЗ України.

Коронавірус у світі

Не ліпша ситуація з коронавірусом і у світі. В Ізраїлі виявили найбільшу кількість нових випадків хвороби з початку пандемії. Протягом доби 30 серпня 2021 року у країні зафіксували майже 11 тис. нових хворих.

А у Південній Африці науковці спостерігають за мутацією – штамом C.1.2. Він привертає увагу, тому що має мутації у геномі, аналогічні тим, які спостерігаються у штамах, таких як Дельта.

Через ситуацію з коронавірусом країни переглядають карантинні заходи. Італія, наприклад, змінила правила перетину кордону для українців. Тепер для відвідування країни громадянам України необхідно мати вакцинацію від коронавірусу і документ, що підтверджує це. Водночас щеплення має бути зроблене вакцинами, які визнані регулятором ЄС.