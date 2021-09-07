На Волині штам коронавірусу виявили у 47 людей, зокрема – у немовляти, якому 17 днів від народження.

Про це заявила на брифінгу головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.

– В області лабораторно підтверджено 47 випадків штаму Дельта. Серед тих, хто захворів, дитина віком 17 днів, – зазначила Янко.

Вона підкреслила, що серед цих пацієнтів не було жодного зі щепленням від Covid-19. Також санлікар зазначила, що більшість носіїв нового штаму вірусу не виїжджали не тільки з України, а й за межі області. Це є свідченням активної місцевої передачі збудника.

За її словами, зростання захворюваності в області прискорилося. Порівняно з минулим тижнем удвічі зросла добова смертність від коронавірусу.

Крім того, зафіксовано спалах коронавірусу в школі.

– У школі селища міського типу Турійськ виявлено шість лабораторно підтверджених випадків Covid-19 у працівників закладу. Спалах набув поширення у сімейних осередках, де захворіло ще вісім осіб, зокрема двоє дітей віком від 7 місяців до 7 років, – зазначила вона.

Усі хворі перебувають на амбулаторному лікуванні й самоізоляції. Школа перейшла на дистанційну форму навчання. Загалом у закладі 27 працівників, з яких лише двоє щеплені, і 110 учнів.

В області повний курс вакцинації пройшли лише 29% працівників освіти.

Дітям до 12 років фахівці не рекомендують робити щеплення від коронавірусу. Через це вони – поки що єдина категорія населення, яка залишається без захисту.

Джерело: Волинська ОДА