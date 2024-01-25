Новий штам коронавірсу Дженні менш агресивний, ніж попередні. Для боротьби з ним не потрібна додаткова вакцинація. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
Як захиститися від нового штаму Covid-19
За словами міністра, результати епідеміологічного моніторингу свідчать, що Дженні не призводить до додаткових ускладнень чи підвищеного споживання кисню.
– Додаткових управлінських рішень не потрібно, тому що він не настільки агресивний, як був Омікрон у 2021 році, коли споживання кисню зросло у 6-10 разів, – сказав Віктор Ляшко.
Ляшко підкреслив – вакцинація, проведена в попередні роки, ефективно захищає від інфікування штамом Дженні.
Додаткової вакцинації або окремої дози для захисту від нового варіанту вірусу не потрібно.
Дженні в Україні
Наразі в Україні вже спостерігається циркуляція нового штаму, проте медична система не відчуває навантаження.
За останній місяць в Україні зареєстровано дев’ять випадків нового штаму Дженні.