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Штам коронавірусу Дженні: Ляшко зазначив, що він менше агресивний за попередні

25 Січня 2024, 12:16
Ольга Боднарчук редактор
коронавірус, антисептик
Джерело: Pexels

Новий штам коронавірсу Дженні менш агресивний, ніж попередні. Для боротьби з ним не потрібна додаткова вакцинація. Про це під час брифінгу сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Як захиститися від нового штаму Covid-19

За словами міністра, результати епідеміологічного моніторингу свідчать, що Дженні не призводить до додаткових ускладнень чи підвищеного споживання кисню.

– Додаткових управлінських рішень не потрібно, тому що він не настільки агресивний, як був Омікрон у 2021 році, коли споживання кисню зросло у 6-10 разів, – сказав Віктор Ляшко.

Ляшко підкреслив – вакцинація, проведена в попередні роки, ефективно захищає від інфікування штамом Дженні.

Зараз дивляться

Додаткової вакцинації або окремої дози для захисту від нового варіанту вірусу не потрібно.

Дженні в Україні

Наразі в Україні вже спостерігається циркуляція нового штаму, проте медична система не відчуває навантаження.

За останній місяць в Україні зареєстровано дев’ять випадків нового штаму Дженні.

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Джерело
Укрінформ
Теги
Віктор Ляшко Коронавірус Covid-19 хвороба
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