Штам коронавірусу Мю: чи можуть визначити його наявність в Україні

Нині в Україні складно визначити, наскільки поширений новий штам коронавірусу Мю.

Про це повідомила епідеміолог Людмила Мухарська в ефірі Українського радіо.

– Нам дійсно немає де розрізняти ці штами, діагностувати їх. Лабораторна служба у нас є, але для таких досліджень потрібні діагностичні та тест-системи, а в нас до деяких видів їх просто немає або їх мало і вони знаходяться лише в одній лабораторії, – каже вона.

Епідеміолог стверджує, що певна кількість біологічного матеріалу хворих надсилають у міжнародні лабораторії чи до Всесвітньої організації охорони здоров’я. Проте результати потрібно чекати протягом місяця.

Вона наголосила, що для лікування і введення протиепідемічних заходів не так важливо, які є штами, бо всі заходи лікувального та профілактичного характеру для всіх варіантів вірусів практично однакові.

До того ж в Україні немає системи, яка б відстежувала хто передав інфекцію. Мухарська каже, що раніше епідеміологічними розслідуваннями займалася Державна санітарно-епідеміологічна служба, але зараз ця структура зруйнована.

– Тому єдине, що залишається – це фіксація випадку ПЦР-діагностики, але ніхто не працює з тими, хто контактував з хворим. Тому ми маємо таку велику кількість хворих, – додала вона.

Також Мухарська зазначила, що люди не повинні забувати про дотримання протиепідемічних заходів. Це стосується усіх громадян країни, незалежно від того, вакциновані вони, чи ні.

Нещодавно ВООЗ внесла штам коронавірусу Мю до переліку варіантів, які викликають інтерес. Вперше його виявили у Колумбії у січні 2021 року він активно поширюється в країнах Латинської Америки. Хоча тестування підтверджувало його і у громадян США і окремих країн Європи.

Науковці з’ясували, що штам Мю потенційно може знижувати імунітет, який людина отримала після вакцинації від коронавірусу.

Джерело: Українське радіо