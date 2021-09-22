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Штам Мю в Україні – у МОЗ розповіли, чи є мутація у країні

22 Вересня, 14:14 Людмила Грубнік
Штам Мю в Україні – у МОЗ розповіли, чи є мутація у країні
Джерело: Depositphotos

В Україні поки що не зафіксовано випадки зараження штамом коронавірусу Мю.

Про це журналістам Свободи слова на телеканалі ICTV повідомив очільник МОЗ України Віктор Ляшко.

– Поки що про Мю інформації немає, – зазначив Віктор Ляшко.

Крім того, за його словами, декілька днів тому у Центрі громадського здоров’я відкрили окрему лабораторію, де встановлено секвенатор.

– Це обладнання дозволяє проводити дослідження генетичних мутацій вірусів, зокрема коронавірусу. Тому ми зараз можемо спокійно досліджувати, чи з’являються нові штами, – додав він.

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Майже з початку пандемії коронавірусу на планеті почали виявляти варіанти вірусу. Вони провокували спалахи захворювання у різних куточках світу. Наприклад, штам Альфа значно погіршив епідситуацію у Великій Британії восени минулого року, а Дельта призвів до кризи в Індії навесні 2021-ого.

ВООЗ вносить небезпечні мутації до переліку штамів, які викликають науковий інтерес. Там перебуває і штам коронавірусу Мю.

Джерело
Свобода слова
Теги
Віктор Ляшко , Коронавірус Covid-19 , МОЗ України
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