Як стверджують учені, застосування штучної матки стане справжнім проривом, збільшивши шанси на виживання критично недоношених дітей без довгострокових ризиків для здоров’я.

Але спочатку слід обговорити можливість, правила та етику застосування цього методу. Цим наразі і займається консультативний комітет Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).

Як повідомляється, жоден такий пристрій ще не тестували на людях – тільки в кількох випадках для успішного розвитку тварин.

Зараз дивляться

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, передчасні пологи є вбивцею номер один серед дітей молодше 5 років. Адже легені та мозок дитини перестають розвиватися на пізніх термінах вагітності.

Дитина, яка народилася раніше терміну, ризикує зіткнутися з проблемами зі здоров’ям на все життя. Це, зокрема, проблеми з диханням, шлунково-кишковими захворюваннями, проблеми із зором і слухом, затримкою розвитку і церебральним паралічем.

Як стало відомо, штучна матка не призначена для заміни вагітної жінки. Її не можна використовувати на весь цикл виношування дитини від зачаття до народження.

Вчені розглядають можливість гіпотетичного застосування такого пристрою для підтримки життя дітей, народжених до 28 тижнів вагітності. Це вважається крайньою недоношеністю. Менше 1% дітей народжуються так рано. І в них критично малі шанси на виживання.