Фахівці Львівської обласної інфекційної лікарні врятували 22-річного львів’янина Владислава, у якого діагностували важку форму менінгоенцефаліту (запалення мозку), спричинену ентеровірусною інфекцією.

Як стало відомо, до лікарні швидка привезла хлопця вже в комі, на штучній вентиляції легень. Останній такий важкий випадок, спричинений цією інфекцією, було зафіксовано чотири роки тому.

Владислав працює менеджером з продажу, тому щодня спілкується з великою кількістю людей. На початку червня він поїхав на роботу здоровий, сповнений сил, а вже надвечір раптово відчув слабкість на тлі проносу і блювання, почала боліти голова.

Хлопець подумав, що з’їв щось несвіже, тож проконсультувався телефоном із сімейним лікарем, випив пігулку від температури і сподівався, що все скоро мине. Утім, його самопочуття дуже швидко погіршувалося. Невдовзі його в непритомному стані знайшла мама, яка й викликала швидку.

– Зазвичай такі менінгоенцефаліти не надто важкі, але бувають винятки з правил. І у випадку Владислава, це був саме той виняток. Хлопець дивом вижив, – розповіла завідувачка діагностичного відділення Таміла Алексанян.

За словами медиків, де Владислав міг підхопити інфекцію, достеменно невідомо. Вона передається повітряно-крапельним шляхом, а також через предмети побуту, брудні руки.

Хвороба може протікати по-різному: у когось викликає ангіну, висипання на руках і ступнях, підвищення температури тіла, а в інших – провокує запалення мозку.

Владислав провів у лікарні місяць, зокрема тиждень у реанімації. Правильно підібране лікування дало змогу молодій людині порівняно швидко вибратися з недуги без незворотних наслідків.

Лікування хворих із таким діагнозом, на жаль, далеко не завжди закінчується настільки оптимістично. Учора, 5 липня, його виписали додому.