Стали відомі обсяги благодійної допомоги, наданої українським медиками в період з 5 лютого по 10 березня в рамках платформи UNITED24.

20 машин швидкої допомоги, 8 реабілітаційних тренажерів та 4 апарати УЗД передані до закладів охорони здоров’я в Одеській, Кіровоградській, Сумській, Черкаській, Харківській, Київській, Рівненській та Волинській областях.

Для підтримки роботи медиків у разі аварійних вимкнень світла доставлено ще 392 генератори, зокрема в Одеську, Харківську, Сумську, Житомирську, Дніпропетровську, Закарпатську, Кіровоградську та Черкаську області.

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Крім цього, побудовані два тимчасових моста через річку Інгулець в Херсонській області. Це дозволить доставляти вантажі містам і селам, які постраждали під час бойових дій та окупації.

UNITED24 – це глобальна ініціатива на підтримку України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російського вторгнення на територію нашої країни.

Джерело: United24