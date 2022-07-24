Шия 13-річної Афшин Гуюль з Пакистану в результаті нещасного випадку зігнулася під кутом 90 градусів. Вона не могла отримати доступ до правильного лікування, поки про дитину не дізнався лікар з Індії.

Афшин Гуюль з пакистанської провінції Сінд – молодша з семи братів і сестер в сім’ї. Вона ніколи не ходила до школи і не грала зі своїми друзями. А все через те, що в результаті нещасного випадку вона впала з руки своєї сестри, коли їй було лише 10 місяців, і її шия зігнулася під кутом 90 градусів.

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Батьки відвели дочку до лікаря, який дав їй ліки і надів на шию ремінь для підтримки, але її стан тільки погіршився.

Афшин також страждає на церебральний параліч. Вона навчилася ходити, коли їй було шість років, і говорити, коли їй було вісім.

Протягом 12 років Афшин в такому хворобливому стані перебувала під замком у своєму будинку в Мітхі, майже за 300 км від міста Карачі.

Однак її життя змінилося, коли індійський лікар успішно прооперував її викривлену шию. Спеціаліст зі складних операцій на хребті в лікарні Аполло в Делі Раджагопалан Крішнан запропонував провести операцію Афшин безкоштовно.

За словами медика, він і його команда під час шестигодинного втручання спочатку з’єднали голову Афшин з її спинним мозком, а потім прикріпили череп до шийного відділу хребта за допомогою спеціальної палиці і гвинтів, щоб шия залишалася прямою.

Повідомляється, що через чотири місяці Афшин нарешті може ходити, говорити і їсти самостійно. Рани після операції зажили.

Фото: Афшин Гуюль Instagram