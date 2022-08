Співробітники лікарні Св. Миколая Першого медоб’єднання Львова розповіли, як проходять реабілітацію в далекому американському Сан-Дієго мати і дочка, які втратили ноги в результаті обстрілу вокзалу в Краматорську.

– Через три місяці після травматичної ампутації Наталія і Яна Степаненко активно проходять реабілітацію і тренуються ходити в протезах, – повідомили медики клініки на своїй сторінці в Facebook.

За їхніми словами, мама і дочка після тривалої підготовки до протезування у львівській лікарні почали заняття через кілька днів після прибуття в США, куди родині вдалося потрапити завдяки програмі The Right to Walk Foundation.

Повідомляється, що Сан-Дієго прийняв їх з квітами і посмішками. Родина Степаненків потроху звикає до життя за кордоном. Яна знову плаває, американські друзі вчать її брата-близнюка Ярика рибалити, а Наталя готує український борщ і непокоїться, що ніяк не може знайти до нього кріп.

– Як би не було добре в гостях, сім’я дуже хоче повернутися додому. Бо, кажуть, вдома все рідніше, смачніше і затишніше, – написали львівські медики.

Вони також повідомили, що наступне протезування Яни, у якої росте ніжка, буде проведено вже у Львові.

Джерело: Перше МО Львів