Канцлер Німеччини Олаф Шольц дав позитивний результат на коронавірус у понеділок, 26 вересня, після того, як повернувся з дводенної поїздки в країни Перської затоки.

Як заявив представник уряду Штеффен Хебестрейт, у канцлера легкі симптоми застуди, він був негайно переміщений на самоізоляцію у свою квартиру.

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– Публічні зустрічі цього тижня будуть скасовані, канцлер буде віртуально присутній на всіх запланованих заходах, – зазначив представник уряду Німеччини.

Джерело: Stuttgarter Zeitung