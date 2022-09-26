Новини На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Підтримати Відео
Новини

Скасовано всі публічні зустрічі: у Олафа Шольца позитивний результат на коронавірус

26 Вересня 2022, 13:17
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
олаф щольц
Джерело: Depositphotos

Канцлер Німеччини Олаф Шольц дав позитивний результат на коронавірус у понеділок, 26 вересня, після того, як повернувся з дводенної поїздки в країни Перської затоки.

Як заявив представник уряду Штеффен Хебестрейт, у канцлера легкі симптоми застуди, він був негайно переміщений на самоізоляцію у свою квартиру.

Читайте також:
Скасовано всі публічні зустрічі: у Олафа Шольца позитивний результат на коронавірусПрогноз ВООЗ: пік нової хвилі Covid-19 в Україні буде в жовтні

Зараз дивляться

– Публічні зустрічі цього тижня будуть скасовані, канцлер буде віртуально присутній на всіх запланованих заходах, – зазначив представник уряду Німеччини.

Джерело: Stuttgarter Zeitung

Теги
Коронавірус Covid-19 Олаф Шольц
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь