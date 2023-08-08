Зафіксовано випадок сказу у кота в Солом’янському районі Києва.

20 липня у київські родині помер котик, який напередодні почав поводити себе досить дивно – зненацька кидався на господарів, відмовлявся від їжі, ховався по закутках. А потім і взагалі вчепився в руку своїй господині, а потім і її доньці.

Невдовзі у тварини почалися судоми і вона померла.

Господиня, яка знала про можливість сказу, віднесла труп кота у відділ по боротьбі зі сказом тварин. І підтвердилося найгірше – у кота таки був сказ.

Підхопити його він міг, коли родина відвідувала знайомих у с. Санчики Хмельницької області. Поїхали разом зі своїми домашніми улюбленцями (а їх двоє). Обоє котів не були щеплені проти сказу.

Один із них вийшов з будинку і зник, наступного дня повернувся з травмами. Очевидно тоді і заразився сказом.

Мама й донька, яких покусала хвора тварина, почали отримувати антирабічне лікування вже в Києві.

Другому коту з 20 липня також призначили курс вимушеної вакцинації згідно з Інструкцією про заходи щодо боротьби зі сказом тварин.

У Києві проводяться заходи, спрямовані на локалізацію та недопущення поширення сказу.

Джерело: Головне управління Держпродспоживслужби в м. Києві