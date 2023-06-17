Інформація про те, що за допуск в реанімацію потрібно платити – не відповідає дійсності, тобто, є фейком.

Нікому, ніскільки за провідування пацієнта у реанімації платити не треба!

Реанімації у нас відкриті для відвідувачів ще з 2016-го року, дозволом Міністерства охорони здоров’я.

Лікарня має забезпечити такий допуск до пацієнта будь-якого віку – цілодобово, сім днів на тиждень.

Відвідувачем може бути будь-хто, незалежно від родинних стосунків.

Що робити, якщо не пускають до відділення інтенсивної терапії або вимагають за це гроші?

Послатися на наказ МОЗ № 592 від 15 червня 2016 року.

Якщо це не допомагає – звернутися до керівника медичного закладу з письмовою заявою.

Якщо питання все ж не вирішується – телефонуйте до контакт-центру НСЗУ 16-77.

Джерело: НСЗУ