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Скільки і кому треба платити, щоб провідати родича в реанімації – роз’яснює НСЗУ

17 Червня 2023, 17:56
Валентина Андрейко журналістка
пацієнтка в реанімації
Джерело: Unsplash

Інформація про те, що за допуск в реанімацію потрібно платити – не відповідає дійсності, тобто, є фейком.

Нікому, ніскільки за провідування пацієнта у реанімації платити не треба!

Реанімації у нас відкриті для відвідувачів ще з 2016-го року, дозволом Міністерства охорони здоров’я.

Лікарня має забезпечити такий допуск до пацієнта будь-якого віку – цілодобово,  сім днів на тиждень.

Відвідувачем може бути будь-хто, незалежно від родинних стосунків.

Що робити, якщо не пускають до відділення інтенсивної терапії або вимагають за це гроші?

  • Послатися на наказ МОЗ № 592 від 15 червня 2016 року.
  • Якщо це не допомагає – звернутися до керівника медичного закладу з письмовою заявою.
  • Якщо питання все ж не вирішується – телефонуйте до контакт-центру НСЗУ 16-77.
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Джерело: НСЗУ

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