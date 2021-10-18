В Україні принаймні одну дозу вакцини від коронавірусу отримав 81% працівників освіти. Також щепилися 82% працівників охорони здоров’я та 95% військовослужбовців.

Про це повідомив головний санітарний лікар Ігор Кузін під час брифінгу 18 жовтня. За його словами, найменше вакцинованих серед пріоритетних груп населення.

– Зараз найменш вакцинованими залишаються люди саме похилого віку. У цій категорії щонайменше однією дозою вакциновані 23%, або трохи більше ніж 2 млн людей, – зазначив Кузін.

Санлікар стверджує, що людям старше 65 років необхідно вакцинуватися, оскільки вони мають високий ризик смерті від коронавірусу. Він додав, що вісім із десяти осіб, які померли від Covid-19 в Україні за час пандемії, були люди старше 60 років.

Кузін нагадав, що для зручності у відділеннях Укрпошти відкрили тимчасові пункти щеплення, де протягом останніх тижнів вакцинували близько 30 тис. людей старшого віку.

Нині в Україні працюють понад 3 тис. пунктів вакцинації та 1 тис. мобільних вакцинальних бригад.

Станом на 17 жовтня в країні щеплення від коронавірусу отримали 55 897 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 7 956 095 людей. Загалом проведено 14 446 255 щеплень.