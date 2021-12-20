Covid-варіант Омікрон, що дуже швидко розповсюджується, може незабаром залишити американських лікарів без двох стандартних методів лікування, які вони використовували для боротьби з коронавірусною інфекцією: вони навряд чи працюватимуть проти нового штаму.

Вже більше року препарати з антитілами Regeneron і Eli Lilly є основними засобами лікування раннього Covid-19, завдяки їхній здатності запобігати важким захворюванням і не допускати госпіталізації пацієнтів.

Але обидва виробники ліків нещодавно попередили, що лабораторні випробування показують: їхні методи лікування будуть набагато менш ефективними проти Омікрону, який містить десятки мутацій, що ускладнюють атаку антитіл на вірус.

І хоча компанії заявляють, що можуть швидко розробити нові антитіла, націлені на Омікрон, очікується, що вони з’являться не раніше, ніж через кілька місяців.

За даними Центру з контролю і профілактики захворювань, на Дельта-варіант як і раніше припадає понад 95% передбачуваних випадків захворювання в США. Але керівники агентства кажуть, що Омікрон поширюється швидше, ніж будь-який попередній варіант, і протягом декількох тижнів стане домінуючим штамом по всій країні.

Натомість обнадійливі результати показав препарат Glaxo, який був спеціально розроблений для зв’язування з тією частиною вірусу, яка, за словами компаній, з меншою ймовірністю мутує.

– Але поставки цих ліків вкрай обмежені, і додаткові дози препарату не будуть доступні до початку січня, – йдеться в заяві Міністерства охорони здоров’я і соціальних служб США.

Тому рекомендується зберігати препарат для пацієнтів з найбільшим ризиком зараження Омікроном. До таких належать люди похилого віку та люди з серйозними проблемами зі здоров’ям, такими як ожиріння, хвороби серця, діабет та порушення імунної системи.

Втрата двох провідних методів лікування антитілами змушує ще більше зосередитися на довгоочікуваних противірусних таблетках від Pfizer і Merck, які, як очікується, регулюючі органи США незабаром дозволять до застосування.

Джерело: АВС