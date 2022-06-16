Перинатальні центри України отримали 300 телеметричних кардіографів для вагітних. За допомогою таких апаратів лікарі зможуть відстежувати серцебиття плода навіть без присутності лікаря в палаті.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства охорони здоров’я України.

– Нові кардіотокографи МОЗ отримало від Польщі в межах гуманітарної допомоги, – розповіла заступниця міністра з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

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Повідомляється, що це нові кардіографи, які дозволяють використовувати у функціональній діагностиці телемедичні технології. Іншими словами – медпрацівник може під’єднати датчики до вагітної, а лікар у цей час може перебувати в іншому місці, але за допомогою програми в телефоні бачити всі показники плода, які показує КТГ.

– Перші кардіографи вже приїхали й використовуються на Волині, інші поставки на шляху до інших регіонів, – прокоментувала Марія Карчевич.

За словами заступниці міністра, деякі вагітні потребують більш прицільного дослідження. Коли необхідно щодня або двічі на день стежити за даними серцебиття плода. Йдеться насамперед про жінок з різними патологіями – наприклад, діабетом, онкологією або серцево-судинними захворюваннями.

Нагадаємо, нещодавно МОЗ відправило до закладів охорони здоров’я Харківської, Кіровоградської, Сумської, Запорізької областей інкубатори з безперебійним живленням. Наступна партія інкубаторів очікується в липні, їх також передадуть у пологові будинки.