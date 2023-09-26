Трагічна подія сталася у Великій Британії. Дитина спочатку бавилася на подвір’ї будинку, а потім хлопчик піднявся у гостьову кімнату до своїх двоюрідних братів та сестер і натягнув гелієву кульку у формі динозавра на голову.

Трохи згодом кулька вибухнула. Карлтон отримав гіпоксичну травму головного мозку і помер через шість днів.

Патологоанатоми підтвердили, що гелій, який хлопчик вдихнув із повітряної кулі, витіснив кисень у його легенях.

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– Це трагедія, але батьки в жодному разі не несуть відповідальності за цей страшний випадок, – повідомила головний інспектор поліції Лора Дефті.

Слідчий підтвердив, що ніхто навіть не міг цього передбачити, і сказав, що планує написати лист до департаменту охорони здоров’я з метою більшої обізнаності населення про небезпеку гелієвих кульок.