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Смертельна лихоманка виявлена у Франції: хвороба супроводжується кров’ю з очей

27 Жовтня 2023, 12:09
Ольга Боднарчук редактор
Смертельна лихоманка виявлена у Франції: хвороба супроводжується кров’ю з очей
Джерело: Pixabay

У Франції вперше  виявили Крим-Конго геморагічну лихоманку (ККГЛ), головним проявом хвороби є кровотеча з очей. Про це повідомили органи охорони здоров’я країни в новому звіті.

Вчені побоюються, що недуга може швидко поширитися на інші країни.

ККГЛ передається через укуси комах, найчастіше кліщів. Хвороба вважається епідемічною в місцях з теплим кліматом.

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ВООЗ повідомляє, що 40% людей з ККГЛ помирають. Захворювання було виявлене в Іспанії в 2016 році, троє із семи хворих померли.

Раніше британські вчені застерігали, що через зміну клімату ККГЛ може мігрувати по світом.

Симптоми ККГЛ:

  • лихоманка;
  • біль у мязах;
  • запаморочення;
  • чутливість до світла;
  • блювота;
  • кровотеча з очей.

Під час захворювання також спостерігається органна недостатність та внутрішні кровотечі.

ВООЗ внесла ККГЛ до списку дев’яти хвороб, які найбільше загрожують здоров’ю населення. У червневому звіті зазначено, що комахи, які можуть переносити ККГЛ, є у 26 країнах Європи.

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Джерело
The Sun
Теги
Франція хвороба
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