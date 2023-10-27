У Франції вперше виявили Крим-Конго геморагічну лихоманку (ККГЛ), головним проявом хвороби є кровотеча з очей. Про це повідомили органи охорони здоров’я країни в новому звіті.

Вчені побоюються, що недуга може швидко поширитися на інші країни.

ККГЛ передається через укуси комах, найчастіше кліщів. Хвороба вважається епідемічною в місцях з теплим кліматом.

Зараз дивляться

ВООЗ повідомляє, що 40% людей з ККГЛ помирають. Захворювання було виявлене в Іспанії в 2016 році, троє із семи хворих померли.

Раніше британські вчені застерігали, що через зміну клімату ККГЛ може мігрувати по світом.

Симптоми ККГЛ:

лихоманка;

біль у мязах;

запаморочення;

чутливість до світла;

блювота;

кровотеча з очей.

Під час захворювання також спостерігається органна недостатність та внутрішні кровотечі.

ВООЗ внесла ККГЛ до списку дев’яти хвороб, які найбільше загрожують здоров’ю населення. У червневому звіті зазначено, що комахи, які можуть переносити ККГЛ, є у 26 країнах Європи.