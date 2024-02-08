Новини здоров'я На пульсі Медогляд Тіло Психологія Діти Їжа Підтримати Відео
Новини здоров’я

Смертельно небезпечна хвороба: на Рівненщині в січні зафіксували 41 випадок кашлюку

8 Лютого 2024, 12:04
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

У січні 2024 року в Рівненській області зафіксовано 41 випадок захворювання на кашлюк. Про це повідомили в Рівненській ОВА з посиланням на заступницю генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Олену Гашовську.

Читайте також:
дітиЗастуда чи кашлюк: у МОЗ пояснили особливості кашлю при кожній хворобі

Небезпечні ускладнення

– Хвороба небезпечна насамперед ускладненнями – пневмонією, зупинкою дихання, судомами. Особливо важким перебіг може бути в нещеплених дітей. Тож звертаю увагу на важливість вакцинації, – підкреслила Гашовська.

Статистика

Зазначається, протягом 2023 року в Рівненській області було зареєстровано 139 випадків захворювання на кашлюк. Показник захворюваності становив 12,1 випадку на 100 тис. населення і є одним із найвищих у країні.

Зараз дивляться

У 2022 році в області було зафіксовано лише один випадок кашлюку.

Джерело: Рівненська ОВА

Теги
Рівненська область статистика хвороба
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь