У січні 2024 року в Рівненській області зафіксовано 41 випадок захворювання на кашлюк. Про це повідомили в Рівненській ОВА з посиланням на заступницю генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Олену Гашовську.
Небезпечні ускладнення
– Хвороба небезпечна насамперед ускладненнями – пневмонією, зупинкою дихання, судомами. Особливо важким перебіг може бути в нещеплених дітей. Тож звертаю увагу на важливість вакцинації, – підкреслила Гашовська.
Статистика
Зазначається, протягом 2023 року в Рівненській області було зареєстровано 139 випадків захворювання на кашлюк. Показник захворюваності становив 12,1 випадку на 100 тис. населення і є одним із найвищих у країні.
У 2022 році в області було зафіксовано лише один випадок кашлюку.
Джерело: Рівненська ОВА