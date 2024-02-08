У січні 2024 року в Рівненській області зафіксовано 41 випадок захворювання на кашлюк. Про це повідомили в Рівненській ОВА з посиланням на заступницю генерального директора обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ Олену Гашовську.

Небезпечні ускладнення

– Хвороба небезпечна насамперед ускладненнями – пневмонією, зупинкою дихання, судомами. Особливо важким перебіг може бути в нещеплених дітей. Тож звертаю увагу на важливість вакцинації, – підкреслила Гашовська.

Статистика

Зазначається, протягом 2023 року в Рівненській області було зареєстровано 139 випадків захворювання на кашлюк. Показник захворюваності становив 12,1 випадку на 100 тис. населення і є одним із найвищих у країні.

Зараз дивляться

У 2022 році в області було зафіксовано лише один випадок кашлюку.

Джерело: Рівненська ОВА