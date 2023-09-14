Влада Індії запровадила обмеження на публічні зібрання і закрила деякі школи в південному штаті Керала після того, як двоє людей померли від Ніпаха – вірусу, що викликає смертельну лихоманку.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, від вірусу немає вакцини, а рівень смертності варіюється від 40 до 75%. Симптоми включають сильну лихоманку, блювоту, але у важких випадках можуть бути судоми, запалення головного мозку.

За словами представників охорони здоров’я, понад 700 осіб, включно зі 153 медичними працівниками, які контактували з інфікованими, перебувають під наглядом.

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Щонайменше чотирьох людей було госпіталізовано, зокрема дев’ятирічну дитину одного з постраждалих.

За даними ВООЗ, спочатку передається від тварин, таких як кажани або свині, Ніпах також передається від людини до людини. Інкубаційний період коливається від чотирьох до 14 днів, але може досягати 45 днів.

У 2018 році щонайменше 17 людей померли від зараження вірусом у Кералі.

Вірус було вперше виявлено в 1998 році після того, як він поширився серед свинарів у Малайзії. В Індії перший спалах Ніпах було зареєстровано в штаті Західна Бенгалія 2001 року.

ВООЗ називає Ніпах одним із пріоритетних захворювань, які становлять найбільший ризик для громадської охорони здоров’я через їхній епідемічний потенціал і проти якого немає або недостатньо контрзаходів.