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Смертність зросла: як швидко Україна втрачає своїх громадян

20 Грудня 2021, 16:33
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
люди
Джерело: Depositphotos

Державна служба статистики повідомила дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-жовтень 2021 року. Загальна смертність у жовтні порівняно з минулим роком зросла на 25,8%.

У жовтні померло 74 282 осіб, що на 15 235 осіб більше, ніж у жовтні 2020 року (59 047 осіб).

Всього з початку року в Україні померло 562 137 людей. Це на 76 403 смертей більше, ніж за січень-вересень 2020 року, коли померло 426 687 людей.

Народилося в Україні з початку 2021 року  229 209 осіб (минулого року 247 278), міграційний приріст склав 15 473 осіб (минулого року – 6 852).

За оцінкою відомства, кількість наявного населення в Україні на 1 листопада 2021 року становила 41 270 899 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 317 455 осіб (у тому числі за вересень – на 48 939 осіб).

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Україна – це країна, в якій темпи зменшення населення є одним з найвищих у світі. Такого висновку дійшли експерти ООН, які опублікували свою аналітичну довідку під назвою Демографічні процеси.  Ймовірно, до 2050 року чисельність населення України зменшиться до 35 млн осіб.

Джерело
Держстат
Теги
статистика
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