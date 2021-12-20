Державна служба статистики повідомила дані про демографічну ситуацію в Україні за січень-жовтень 2021 року. Загальна смертність у жовтні порівняно з минулим роком зросла на 25,8%.

У жовтні померло 74 282 осіб, що на 15 235 осіб більше, ніж у жовтні 2020 року ( 59 047 осіб ).

Всього з початку року в Україні померло 562 137 людей. Це на 76 403 смертей більше, ніж за січень-вересень 2020 року, коли померло 426 687 людей.

Народилося в Україні з початку 2021 року 229 209 осіб (минулого року 247 278), міграційний приріст склав 15 473 осіб (минулого року – 6 852).

За оцінкою відомства, кількість наявного населення в Україні на 1 листопада 2021 року становила 41 270 899 осіб. З початку 2021 року населення України скоротилося на 317 455 осіб (у тому числі за вересень – на 48 939 осіб).