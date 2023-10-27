Інкапсуляція плаценти перетворилася на мінііндустрію в США. Продукти з цього післяпологового органу набувають популярності серед американок. Водночас безпека і переваги таких “харчових добавок” поки під питанням.

Прихильники поїдання плаценти стверджують, що подібна практика має низку передбачуваних переваг для матері. На їхню думку, це сприяє виробленню грудного молока, зменшує наслідки післяпологової депресії та допомагає в загальному післяпологовому одужанні.

Однак ще 2017 року Центр з контролю та профілактики хвороб США (CDC) застеріг від цієї практики після того, як у дитини зі штату Орегон було діагностовано стрептококову інфекцію. Її мати з’їла капсули висушеної плаценти.

Зараз дивляться

Експерти Американської асоціації акушерів-гінекологів у коментарях з приводу плацентофагії посилаються на дослідження 2017 року, яке не виявило жодних наукових доказів будь-якої клінічної користі плаценти.

– Жодні плацентарні поживні речовини і гормони не зберігаються в достатніх кількостях після інкапсуляції плаценти, щоб бути потенційно корисними для матері в післяпологовому періоді, – стверджують учені.

В іншому дослідженні вчені, які проаналізували близько 23 тис. записів про народження, не виявили підвищеного ризику для немовлят, матері яких з’їли плаценту, порівняно з тими, чиї матері цього не зробили.

Зазначається, що нагляду і регулювання цієї практики з боку Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) у США немає.

Наразі плацентоіндустрія значною мірою покладається на неофіційні дані, як і більшість тенденцій у галузі охорони здоров’я, що їх підтримують ентузіасти-практики.