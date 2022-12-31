Фахівці Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова повернули до життя ще одного українського захисника, який отримав важкі поранення в боротьбі з ворогом. На рахунку легендарної клініки – вже десятки тисяч врятованих українців, які постраждали від війни.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник клініки Сергій Риженко.

– Ми разом прожили найважчий рік нашого життя. Розлуки, поранення, ріки сліз, радість і мрії. Октай – один з десятка тисяч врятованих у Мечникова. Снаряд вибухнув за три метри від нього, забравши багато крові і залишивши важкі поранення на тілі, – пише Риженко.

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За його словами, боєць пройшов всі стадії повернення до життя: кома, ШВЛ, реанімація, операції. Тепер все це позаду.

– Приїхала дружина з сестрою. Від хвилювання у всіх пересохло горло, не могли говорити. Сльозами залиті обличчя. І лише міцні обійми показують радість і щастя через край, – поділився подробицями Сергій Риженко.

За його словами, сім’я вже зібралася на реабілітацію додому, до Вінниці. А на початку 2023 року у врятованого воїна народиться первісток – син.

Джерело: Сергій Риженко